القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا

نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية القول بأنه في حال تهديد موانئ طهران فإن جميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا.

ومنذ قليل ؛ حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) المدنيين في إيران من الاقتراب من أي منشآت موانئ تستخدم من قبل القوات البحرية الإيرانية، مؤكدة ضرورة ابتعاد عمال الأرصفة والإداريين وأطقم السفن التجارية عن السفن والمعدات التابعة للبحرية الإيرانية.

وقالت القيادة الأمريكية إن الجيش لا يستطيع ضمان سلامة المدنيين داخل أو بالقرب من هذه المنشآت العسكرية، لكنه يواصل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل الأضرار.

وأوضحت "سنتكوم" أن الحكومة الإيرانية توظف الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لأغراض عسكرية تهدد الملاحة الدولية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأشارت إلى أن الموانئ المدنية التي تُستخدم لأغراض عسكرية تفقد صفة الحماية القانونية وتصبح أهدافاً مشروعة بموجب القانون الدولي.

كما أكدت أن القوات البحرية الإيرانية قامت بنشر سفن ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية تخدم حركة الشحن التجاري.

