يواجه كثير من الناس مشكلة عند طهي الأرز في المنزل، حيث قد يخرج أحيانًا معجنًا أو متكتلًا، على عكس الأرز الذي يقدم في المطاعم ويكون مفلفلًا وحباته منفصلة بشكل جميل. ورغم أن المكونات الأساسية للأرز بسيطة، فإن الطهاة يستخدمون بعض الحيل الصغيرة للحصول على هذه النتيجة المثالية.

مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ومن بين هذه الحيل إضافة القليل من الزيت أو السمن إلى الأرز أثناء الطهي، وهي خطوة بسيطة لكنها تصنع فرقًا كبيرًا في القوام، للشيف محمود العمدة.

لماذا يضيف الطهاة الزيت أو السمن إلى الأرز؟

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إضافة كمية صغيرة من الزيت أو السمن تساعد على تغليف حبات الأرز بطبقة خفيفة من الدهون، وهو ما يمنعها من الالتصاق ببعضها أثناء الطهي، فيصبح الأرز مفلفلًا مثل الذي يقدم في المطاعم.

يساعد على منع تكتل الأرز

عند طهي الأرز بالماء فقط قد تلتصق الحبات ببعضها بسبب النشا، لكن الدهون الموجودة في الزيت أو السمن تقلل من هذا الالتصاق وتساعد على فصل الحبات.

يمنح الأرز طعمًا أفضل

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إضافة السمن أو الزيت لا تساعد فقط على التفلفل، بل تمنح الأرز أيضًا نكهة أغنى وألذ خاصة في الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية.

الطريقة الصحيحة لتحضير الأرز المفلفل

للحصول على أرز مفلفل مثل المطاعم يمكن اتباع الخطوات التالية:

غسل الأرز جيدًا عدة مرات حتى يصبح الماء شفافًا للتخلص من النشا الزائد.

نقع الأرز لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الطهي.

تسخين ملعقة أو ملعقتين من الزيت أو السمن في القدر.

إضافة الأرز وتقليبه قليلًا لمدة دقيقة.

إضافة الماء الساخن وتركه حتى الغليان ثم خفض النار.

حيل أخرى يستخدمها الطهاة

هناك بعض الأسرار الأخرى التي تساعد على نجاح الأرز، منها:

الالتزام بنسبة الماء المناسبة لنوع الأرز.

عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء الطهي.

ترك الأرز يرتاح بضع دقائق بعد النضج قبل التقديم.

استخدام ماء ساخن بدلًا من الماء البارد.

نصيحة مهمة

من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تكتل الأرز الإفراط في كمية الماء أو تقليبه كثيرًا أثناء الطهي، لذلك يفضل الالتزام بالمقادير وترك الأرز يطهى بهدوء على نار منخفضة.