قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، في العاشرة مساء اليوم، المواجهة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد، بينما يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من الصراع المتكرر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلتقيان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي للفريق الإسباني الذي نجح في حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما، فيما تُعد هذه المباراة الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

من جانبه، يتطلع عمر مرموش، المنضم إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو، إلى ترك بصمته الأولى في دوري أبطال أوروبا وتسجيل أول أهدافه في البطولة القارية بقميص الفريق الإنجليزي.