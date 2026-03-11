قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
قافلة زاد العزة الـ154 تدخل إلى قطاع غزة
السفير الإيراني لدى موسكو: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية
إيران تتوعد باستهداف مراكز اقتصادية ومصرفية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

أسماء عبد الحفيظ

تُعد الجلطات من أخطر المشكلات الصحية التي قد تهدد القلب أو الدماغ، وغالبًا ما ترتبط بارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم أو نمط الحياة غير الصحي. 

لكن المفاجأة أن هناك أطعمة بسيطة موجودة في كل مطبخ تقريبًا يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب وتقليل خطر تكوّن الجلطات.

أكد الدكتور مجدي بدران خبير المناعة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أن من بين هذه الأطعمة الثوم، الذي يُعد واحدًا من أشهر المكونات الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية الكبيرة.

لماذا يعتبر الثوم مفيدًا للقلب؟

يحتوي الثوم على مركبات طبيعية قوية مثل مركب الأليسين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالجلطات.

قد يساعد على تقليل الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات. وتشير أبحاث إلى أن تناول الثوم بانتظام قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بدرجة بسيطة لدى بعض الأشخاص.

يدعم صحة الأوعية الدموية

الثوم قد يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، وهو ما يدعم تدفق الدم بشكل أفضل داخل الجسم.

قد يساهم في تنظيم ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم قد يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طفيف، خاصة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.

طريقة تناوله للحصول على فوائده

يمكن إضافة الثوم إلى العديد من الأطعمة اليومية مثل:

  • السلطات
  • الأرز والخضروات
  • اللحوم والدجاج
  • الصلصات المختلفة

كما يفضل بعض الأشخاص تناول فص ثوم طازج يوميًا للحصول على فوائده، لكن يجب استشارة الطبيب خاصة لمن يتناولون أدوية سيولة الدم.

أطعمة أخرى تدعم صحة القلب

 الثوم

إلى جانب الثوم، هناك أطعمة أخرى قد تساعد في تقليل خطر الجلطات عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، مثل:

  • زيت الزيتون
  • الأسماك الدهنية
  • المكسرات
  • الخضروات الورقية
  • الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

نصيحة مهمة

رغم الفوائد الصحية لهذه الأطعمة، فإنها لا تغني عن العلاج الطبي في حال وجود أمراض في القلب أو الأوعية الدموية. لذلك من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني.

طعام الجلطات طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب موجود في مطبخك لماذا يعتبر الثوم مفيدًا للقلب طريقة تناوله للحصول على فوائده أطعمة أخرى تدعم صحة القلب

