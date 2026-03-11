قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة العاملة أولوية لتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة

تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية
تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي القانوني لدى طرفي علاقة العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تحترم حقوق العاملين وتدعم مبادئ العدالة والمساواة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الثقافة القانونية داخل مواقع العمل والتعريف بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، تواصل تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف المراكز، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن الرداد بهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة التي تكفل الكرامة الإنسانية وتحمي حقوق المرأة العاملة.

وفي هذا الإطار، نظّم مكتب عمل أبنوب ندوة توعوية حول عمل المرأة وحقوقها القانونية، وذلك بمقر إحدى الجمعيات ، بحضور عدد من العاملين والمهتمين بقضايا العمل والتنمية المجتمعية، وتناولت الندوة عدة محاور مهمة، من بينها التعريف بحقوق المرأة العاملة الواردة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من ضمانات تكفل حماية المرأة في بيئة العمل، إلى جانب استعراض أبرز الاتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو معنويًا، والتأكيد على أهمية الالتزام بها داخل المؤسسات وأماكن العمل.

كما ناقشت الندوة سبل القضاء على كافة أشكال التمييز في بيئة العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع العاملين، بما يسهم في خلق بيئة عمل صحية تقوم على احترام الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وقام بإلقاء المحاضرات خلال الندوة كل من صلاح عباس مدير مكتب عمل أبنوب، وأحمد عبدالله مفتش بالمكتب، حيث استعرضا الإطار القانوني المنظم لعمل المرأة، وآليات مواجهة التمييز والتحرش في أماكن العمل، إلى جانب الرد على استفسارات الحضور وتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مثل هذه الندوات التوعوية تسهم في نشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات العمالية، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل سوق العمل.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي القانوني وحماية حقوق المرأة العاملة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

أسيوط مستوى الوعي القانوني بيئة عمل مستقرة مبادئ العدالة والمساواة مديرية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

هاتف Realme 17 Pro

Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. إليك أهم مواصفاته؟

مرسيدس Vle

شكل جديد للمبنى فان.. مرسيدس تطرح الليموزين الفاخرة VLE

رينو

رينو تطلق 36 سيارة كهربائية لمواجهة التهديد الصيني

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد