تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
اقتصاد

تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء

رانيا أيمن

شهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تحركات متفاوتة في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه سوق الصرف حالة من التباين، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعًا مثل الريال السعودي، بينما تراجعت عملات أخرى مع تحركات الدولار الأخيرة داخل القطاع المصرفي، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 14.15 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.1167 جنيه للشراء و14.1578 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 14.12 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف

أبوظبي الإسلامي نحو 14.1465 جنيه للشراء و14.1783 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك QNB مصر نحو 14.13 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع


 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الدرهم الإماراتي مقابل الجنية العملات العربية

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
كندة علوش
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

