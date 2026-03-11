تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء

شهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تحركات متفاوتة في أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه سوق الصرف حالة من التباين، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعًا مثل الريال السعودي، بينما تراجعت عملات أخرى مع تحركات الدولار الأخيرة داخل القطاع المصرفي، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 14.15 جنيه للشراء و14.15 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.1167 جنيه للشراء و14.1578 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 14.12 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف

أبوظبي الإسلامي نحو 14.1465 جنيه للشراء و14.1783 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك QNB مصر نحو 14.13 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع



