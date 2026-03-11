الأمم المتحدة: عدد النازحين المسجلين في لبنان يرتفع إلى 759,300 شخص حتى الآن

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين المسجلين في لبنان ارتفع إلى 759,300 شخص حتى الآن، في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت المفوضية أن هذا الرقم يعكس حجم الضغوط الإنسانية المتزايدة التي يشهدها لبنان مع استمرار موجات النزوح، حيث يضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن العديد من النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل لبنان أو لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وأكدت المفوضية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وشركائها من المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد مع استمرار الأزمة.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أعداد النازحين في وقت يواجه فيه لبنان بالفعل ضغوطًا اقتصادية وإنسانية حادة، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية ويستدعي دعمًا دوليًا إضافيًا لمساعدة المتضررين.