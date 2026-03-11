قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: عدد النازحين المسجلين في لبنان يرتفع إلى 759,300 شخص حتى الآن

صورة من الاعتدءات الإسرائيلية علي لبنان
صورة من الاعتدءات الإسرائيلية علي لبنان
القسم الخارجي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين المسجلين في لبنان ارتفع إلى 759,300 شخص حتى الآن، في ظل تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت المفوضية أن هذا الرقم يعكس حجم الضغوط الإنسانية المتزايدة التي يشهدها لبنان مع استمرار موجات النزوح، حيث يضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن العديد من النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل لبنان أو لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وأكدت المفوضية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وشركائها من المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد مع استمرار الأزمة.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أعداد النازحين في وقت يواجه فيه لبنان بالفعل ضغوطًا اقتصادية وإنسانية حادة، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية ويستدعي دعمًا دوليًا إضافيًا لمساعدة المتضررين.

لبنان النازحين اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة الحرب علي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

ترشيحاتنا

حريق مطعم شهير بالمحلة

إخماد حريق مدخنة مطعم شهير بالمحلة إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات بشرية ..صور

المتهمين

القبض على 26 رجل وسيدة يستغلون الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

المصنع

الأمن يداهم مصنعا لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالمنوفية

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد