"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران

أعلنت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية اليوم الأربعاء، إجلاء المزيد من موظفيها من إيران على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أن نحو 450 موظفًا لا يزالون في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ونقلت وكالة أنباء أنترفاكس الروسية، عن رئيس روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، قوله للصحفيين إن 150 عاملًا آخرين غادروا الموقع ليلًا، وعبروا الحدود إلى أرمينيا، ويتجهون الآن إلى روسيا.

وأضاف ليخاتشوف : "يوجد حاليًا نحو 450 شخصًا لا يزالون في الموقع، وهم الذين لا يمكن إجلاؤهم لأسباب معينة".

وأشار إلى أن هذه هي المرحلة الثانية من إجلاء موظفي روساتوم، شاكرا قيادة إيران وأرمينيا على تنفيذ عملية الإجلاء هذه.