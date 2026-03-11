أول تعليق من الفنانة جيهان الشماشرجي بعد أزمة اتهامها بالسرقة

نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترد فيه على ما تردد فى الساعات الماضية بشأن اتهامها فى قضية سرقة.

وكتبت الفنانة جيهان الشماشرجي: شكرا لكل اللي سأل عليا، أنا زي الفل، الموضوع من سنتين وأكتر.. خلاف بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين هو بالأساس بعيد عني.

وأضافت: لكن كانت فرصة جميلة علشان أعرف مدى المحبة والدعم، واثقة في القضاء المصري وفي انتظار كلمته الحاسمة.

بيان توضيحي من محامي جيهان الشماشرجي

بينما أصدر سمير جاويد محامي الفنانة جيهان الشماشرجي بيانا صحفيا يرد فيه على أزمة الفنانة التى انتشرت أمس حيث تم اتهامها بالسرقة.

وجاء البيان الذي أصدره محامي جيهان الشماشرجي حيث قال فيه: ناشدت مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ممثلة في الدكتور سمير جاويد محمد (وكيل الفنانة)، جميع المواقع الإخبارية والصحف بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات.

أوضح البيان أن قرار الإحالة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يخص شركة تجارية وخلافات بينهم، ولا علاقة للفنانة به.

وأشار إلى أن اسم الفنانة ورد ضمن الاتهامات بشكل شائع مع أطراف أخرى، لكن الأمر ما زال معروضًا على القضاء المصري.

شدد البيان على أن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام نهائيًا، لأن الفيصل هو أحكام القضاء.

وطالب المواقع الإخبارية ذات المصداقية بعدم التسرع في نشر ما يمس السمعة والشرف لحين صدور حكم نهائي.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة في نزاهة واستقلال القضاء المصري.