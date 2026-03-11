قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
فن وثقافة

هل تقدم شخصية هدير عبد الرازق فى نون النسوة.. مي كساب تكشف الحقيقة

مي كساب
مي كساب
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مي كساب عن حقيقة ما تردد بشان انها تقدم شخصية هدير عبد الرازق فى مسلسل “نون النسوة” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني. 

وقالت مي كساب في لقاء مع ET بالعربي: "عايزة أقول للجمهور إننا مش بنعمل قصة "هدير عبد الرازق" يمكن دا الأسلوب اللي بيتعمل بيه الدعاية أو البرومو بس دا مش موضوعنا دا حاجة بتحصل ورطة بتتورط فيها وخلاص".

مي كساب :  المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع

وقالت الفنانة مي كساب إن علاقتها بمسلسل "نون النسوة" بدأت بالصدفة البحتة، فلم تكن تبحث عن عمل بعينه، لكن عندما حكى لها المؤلف محمد الحناوي الخط الدرامي لشخصية "شريفة" تمسكت بها فوراً، وشعرت بأن الشخصية تناديها، مشيرة إلى أن المشروع تطوّر كثيراً بعد ذلك خلال جلسات العمل مع المخرج إبراهيم فخر والسيناريست أحمد صفوت، حتى خرج إلى النور.

وأضافت مي كساب فى تصريحات صحفية : أنها كانت قلقة من رد فعل الجمهور، لأن "شريفة" تختلف تماماً عنها، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها دور لا يحمل أي جزء منها على المستوى الشخصي، موضحة أنها اعتادت في أدوارها السابقة أن تبحث عن نقطة مشتركة بينها وبين الشخصية، أما هنا فكان التحدي أكبر، لأنها اضطرت إلى بناء الشخصية من الصفر، والوصول بها إلى الجمهور بشكل مقنع دون أن تستند إلى ملامح مألوفة من شخصيتها الحقيقية.

وأكدت مي كساب : أن المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع، موضحة أن الأحداث ترصد رحلة الإنسان بين الشعورين، وكيف يمكن أن تتشكل حياته تبعاً لاختياراته، لأن العمل لا يقدم شخصيات ملائكية أو شريرة بشكل مطلق، بل يعرض بشراً طبيعيين يحملون الخير والشر معاً، وأحياناً ينتصر جانب على الآخر داخل النفس الواحدة، وهي نقطة كان المخرج حريصاً على تأكيدها طوال التحضير.

وتحدثت مي كساب عن كواليس التعاون مع فريق العمل، مشيرة إلى أن صداقتها مع هبة مجدي على المستوى الشخصي سهّلت الوقوف أمامها كممثلة، رغم أن الشخصيتين داخل المسلسل على طرفي نقيض، مشيدة بالمخرج إبراهيم فخر، واصفة إياه بأنه "هدية" في مشوارها الفني، لكونه يمنح الممثل أريحية وثقة، ويفهم أدواته سريعاً.

وأضافت مي كساب أنها شعرت بتفاهم كبير بينهما منذ البداية، حتى أصبح التواصل بينهما سلساً، وأحياناً يكفي تبادل نظرة لفهم المطلوب في المشهد، موضحة أنها كانت تستمتع إلى درجة أنها كانت تطلب إعادة بعض المشاهد لمجرد الاستمتاع بها مرة أخرى، وهو أمر نادر الحدوث معها.

مسلسل نون النسوة

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

يشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

