حسام موافي يحذر من الإفراط في القهوة: تؤثر على كهرباء القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول القهوة بكميات كبيرة يُعد خطرًا على صحة المواطنين، موضحًا أن الكافيين قد يكون له تأثير سلبي على كهرباء القلب، وقد ينتج عنه خلل في انتظامها.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن بعض الأشخاص يتأقلمون مع تناول القهوة، كما أن هناك من يشرب القهوة ويمكنه النوم بعدها مباشرة.

ولفت إلى أن بعض المرضى يعانون من الأرق وعدم النوم، مؤكدًا أن النوم نعمة من الله لكل إنسان، وأن على كل شخص أن يحصل على القدر المناسب من النوم، وفي الوقت نفسه فإن النوم المفرط قد يكون ضارًا. كما أشار إلى أن الله جعل صلاة الفجر سببًا لاستيقاظ الإنسان ثم يمكنه العودة للنوم بعد ذلك.