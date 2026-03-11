لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لأنه لم يعد هناك عمليا شيء تستهدفه الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركة "أمريكا فيرست ريفاينينج" سوف تفتتح أول مصفاة نفط أمريكية جديدة منذ 50 عامًا في براونزفيل، بولاية تكساس.

وأكد الرئيس الأمريكي في بيان للبيت الأبيض، أنها صفقة تاريخية بقيمة 300 مليار دولار - الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وانتصار هائل للعمال الأمريكيين، وقطاع الطاقة، وسكان جنوب تكساس الكرام!".