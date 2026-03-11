يسرا تشكر جمهورها: فرحتوني بكلامكم الدافي في عيد ميلادي

وجهت الفنانة يسرا ، رسالة شكر ومحبة لجمهورها وأصدقائها بعد تلقيها العديد من المعايدات والرسائل الدافئة بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الدعم.

وكتبت يسرا، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: «ما فيش كلام يوصف سعادتي وفرحة يومي بمعايداتكم عليا.. فرحتي بيكم وبكلامكم الدافي بتكتمل.. شكراً لكل أصحابي وحبايي وجمهوري، أيامي بيكم بقت أحلى».

وأضافت: «شكراً جروبات اليسراوية والإلهامية والعلوية على كل الحب اللي شفته منكم النهاردة.. بحبكم من قلبي»

عيد ميلاد يسرا

تحتفل الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين