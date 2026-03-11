قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
فن وثقافة

يسرا تشكر جمهورها: فرحتوني بكلامكم الدافي في عيد ميلادي

يارا أمين

وجهت الفنانة يسرا ، رسالة شكر ومحبة لجمهورها وأصدقائها بعد تلقيها العديد من المعايدات والرسائل الدافئة بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الدعم.

وكتبت يسرا، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: «ما فيش كلام يوصف سعادتي وفرحة يومي بمعايداتكم عليا.. فرحتي بيكم وبكلامكم الدافي بتكتمل.. شكراً لكل أصحابي وحبايي وجمهوري، أيامي بيكم بقت أحلى».

وأضافت: «شكراً جروبات اليسراوية والإلهامية والعلوية على كل الحب اللي شفته منكم النهاردة.. بحبكم من قلبي»

عيد ميلاد يسرا 

تحتفل الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

من المعاشات إلى حماية الأطفال.. برلمانيون يطرحون إصلاحات اجتماعية واستراتيجية لدعم المصريين

مناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

ترحيب برلماني بمقترح وزير الخارجية بتكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة.. ونواب: ستكون بمثابة أداة ردع لكل التهديدات

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

