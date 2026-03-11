قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: رفع الوعى بمختلف القضايا والتحديات لدعم بناء مجتمع أكثر وعياً وإدراكاً

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن الإعلام والصحافة يمثلان شريكاً أساسياً فى دعم جهود المحافظة لتحقيق التواصل الفعال مع المجتمع الأسوانى ، ونقل نبض الشارع بصورة حقيقية تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة من الشراونة شمالاً وحتى أبو سمبل جنوباً، مروراً بكافة المراكز والمدن والقرى.

جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بمختلف وسائل الإعلام والصحافة ، وعقب إستماعه للعديد من المقترحات والإستفسارات ، أكد محافظ أسوان على تقديره الكبير للدور الذى يقوم به الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية للأحداث وتوعية المواطنين بالقضايا المختلفة ، وحرصه على استمرار الحوار والتواصل والإستماع إلى الآراء والمقترحات التى تخدم أبناء أسوان وتحقق الصالح العام بعيداً عن الشو الإعلامى أو التهويل والتهوين.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات من خلال تكثيف الرقابة على سيارات السيرفيس ومحطات الوقود ، ومتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات ، وذلك لضمان عدم إستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بصورة غير قانونية ، وكذا دراسة التعريفة المقررة لمركبات التوك توك والتاكسى ببعض المناطق لتحقيق التوازن المطلوب بين المواطن والسائق ون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة .

 

جهود متنوعة 

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والأسواق فى مختلف المدن بهدف إعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية ، وأن هذه الجهود تتم بالتوازى مع دراسة توفير بدائل منظمة للباعة الجائلين بما يحافظ على مصدر رزقهم ويقضى فى الوقت نفسه على العشوائية داخل المدن.

وفى نفس الوقت يتم تغليظ العقوبات بتحويل المتعدين على أراضى أملاك الدولة إلى النيابة العسكرية ، ويتم إزالة التعديات الخاصة بهم ، وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن لمواجهة المخالفات والإيجابية فى التعامل معها لردع المخالفين بشكل صارم وحازم ، وخاصة المتعدين على أراضى الدولة ، والنباشين ، وأصحاب الإشغالات ، ومركبات التوك التوك والحنطور لبسط الأمن فى الشارع ، والوصول إلى الإنضباط المطلوب ، والحفاظ على المظهر الحضارى لكافة المدن .

ويتكامل مع ذلك تكثيف جهود النظافة العامة حيث تم رفع أكثر من 3 ألاف طن خلال فترة وجيزة بالمناطق السكنية المختلفة ، وهذا يتطلب زيادة الوعى لدى المواطن بالحفاظ على مستوى النظافة بالشكل الذى يساهم فى توفير بيئة نظيفة . 

وأكد محافظ أسوان على أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل خلال المرحلة الحالية حيث نعمل جاهدين للتغلب على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى ، مع العمل على تلافى التحديات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، كما يتم إستكمال أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل القرى المستهدفة بمختلف المراكز والمدن حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين داخل الريف الأسوانى .

ولفت المحافظ إلى أنه فى ظل الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالجودة العالية ، وبالأسعار المخفضة فقد تم التنسيق مع مستقبل مصر لتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية ، وتم التوجيه بأن يتم التوزيع داخل القرى ، وخاصة بالمناطق التى يتواجد بها الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .

وإختتم محافظ أسوان حديثه بالتأكيد على دور الإعلام فى نقل الحقائق للمواطنين وتسليط الضوء على الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لخدمتهم ، فضلاً عن مساهمته فى رفع وعى المجتمع بمختلف القضايا والتحديات بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعياً وإدراكاً لمسئولياته الوطنية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
