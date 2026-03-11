قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي الهواري يشارك متابعيه بصورة له خلال أداء مناسك العمرة
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حراس العالم يدعمون حارس توتنهام بعد أدائه أمام أتلتيكو

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

حظى أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام بدعم شديد من عدد كبير من حراس المرمى، بعد أن تم استبداله في مباراة أتلتيكو مدريد بعد 17 دقيقة من مشاركته في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأخطأ كينسكي في التعامل مع تسديدتين أثناء محاولته تمرير الكرة من منطقته مما أدى إلى تسجيل 3 أهداف في أول ربع ساعة من عمر اللقاء، ما دفع مدربه إيجور تيودور إلى استبداله في الدقيقة 17، ولم يقم بمصافحته وهو يغادر الملعب، بدلاً من ذلك، جاء الدعم من أحد زملائه على مقاعد البدلاء.

وبرر تيودرو فعله في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، وقال: " نادرا ما يحدث ذلك، لقد دربت 15 سنة ولم أفعل هذا من قبل، كان من الضروري فعل ذلك للحفاظ على اللاعب والفريق، كانت حالته غير جيدة للغاية، تحدثت معه بعد المباراة وقلت له إنه الشخص المناسب وحارس جيد، لكن للأسف حدث هذا في مباراة كبيرة، الأخطاء كانت كبيرة، البداية كانت صعبة جدًا علينا ونحن في حالة ضعف".

وكتب ديفيد دي خيا، حارس مرمى فيورنتينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يمكن لأي شخص لم يكن حارس مرمى أن يفهم مدى صعوبة اللعب في هذا المركز، ارفع رأسك وستنجح مرة أخرى.”

وصرح بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد والدنمارك السابق، في دوره كمحلل رياضي لشبكة سي بي إس سبورتس، إنه شعر "بالأسف الشديد" لكينسكي بسبب أخطائه أمام أتلتيكو مدريد، كما وجه عبارات حادة لإيجور تيودور، مدرب توتنهام، الذي لم يبدي كينسكي أي اهتمام عندما غادر الملعب متجها إلى غرفة تبديل الملابس، واكتفى فقط بالنظر إلى أرض الملعب، لافتًا إلى إن المدرب كان يجب عليه عدم تبديل الحارس على الأقل حتى نهاية الشوط الأول.

وقال شمايكل: “سيكون لذلك تداعيات على بقية مسيرة الحارس المهنية، ستكون هذه لحظة سيتذكرها كل من في عالم كرة القدم في كل مرة يرون أو يسمعون اسمه.”

وأضاف: "ما فعله هناك، بالنسبة لي، هو أنه قضى تماما على مسيرته المهنية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا للتغلب على ذلك".

أما بول روبنسون حارس مرمى توتنهام السابق فأكد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن التبديل المبكر سيكون "مدمرا للثقة" بالنسبة لكينسكي، وقال: "لم أرَ ذلك من قبل في ملعب كرة القدم".

وعبر جو هارت حارس مرمى إنجلترا السابق عن دعمه الشديد لكينسكي عبر قناة TNT Sports، وقال: "قلبي مفطور عليه تماما".

يذكر أن كينسكي انتقل إلى توتنهام في يناير الماضي، قادمًا من سلافيا براج التشيكي، بعقد ينتهي في عام 2029، شارك في 3 مباريات في الموسم الحالي 2025 – 2026 اهتزت شباكه بخمسة أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة وحيدة.

توتنهام أتلتيكو أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

قطر

قطر وألمانيا تبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

ارشيفي

الإمارات .. حريق في مطار أبوظبي القديم نتيجة سقوط شظايا عليه

أرشيفية

واشنطن: الموانئ المدنية المستخدمة عسكرياً في إيران أصبحت أهدافا مشروعة

بالصور

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد