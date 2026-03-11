حراس العالم يدعمون حارس توتنهام بعد أدائه أمام أتلتيكو

حظى أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام بدعم شديد من عدد كبير من حراس المرمى، بعد أن تم استبداله في مباراة أتلتيكو مدريد بعد 17 دقيقة من مشاركته في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأخطأ كينسكي في التعامل مع تسديدتين أثناء محاولته تمرير الكرة من منطقته مما أدى إلى تسجيل 3 أهداف في أول ربع ساعة من عمر اللقاء، ما دفع مدربه إيجور تيودور إلى استبداله في الدقيقة 17، ولم يقم بمصافحته وهو يغادر الملعب، بدلاً من ذلك، جاء الدعم من أحد زملائه على مقاعد البدلاء.

وبرر تيودرو فعله في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، وقال: " نادرا ما يحدث ذلك، لقد دربت 15 سنة ولم أفعل هذا من قبل، كان من الضروري فعل ذلك للحفاظ على اللاعب والفريق، كانت حالته غير جيدة للغاية، تحدثت معه بعد المباراة وقلت له إنه الشخص المناسب وحارس جيد، لكن للأسف حدث هذا في مباراة كبيرة، الأخطاء كانت كبيرة، البداية كانت صعبة جدًا علينا ونحن في حالة ضعف".

وكتب ديفيد دي خيا، حارس مرمى فيورنتينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يمكن لأي شخص لم يكن حارس مرمى أن يفهم مدى صعوبة اللعب في هذا المركز، ارفع رأسك وستنجح مرة أخرى.”

وصرح بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد والدنمارك السابق، في دوره كمحلل رياضي لشبكة سي بي إس سبورتس، إنه شعر "بالأسف الشديد" لكينسكي بسبب أخطائه أمام أتلتيكو مدريد، كما وجه عبارات حادة لإيجور تيودور، مدرب توتنهام، الذي لم يبدي كينسكي أي اهتمام عندما غادر الملعب متجها إلى غرفة تبديل الملابس، واكتفى فقط بالنظر إلى أرض الملعب، لافتًا إلى إن المدرب كان يجب عليه عدم تبديل الحارس على الأقل حتى نهاية الشوط الأول.

وقال شمايكل: “سيكون لذلك تداعيات على بقية مسيرة الحارس المهنية، ستكون هذه لحظة سيتذكرها كل من في عالم كرة القدم في كل مرة يرون أو يسمعون اسمه.”

وأضاف: "ما فعله هناك، بالنسبة لي، هو أنه قضى تماما على مسيرته المهنية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا للتغلب على ذلك".

أما بول روبنسون حارس مرمى توتنهام السابق فأكد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن التبديل المبكر سيكون "مدمرا للثقة" بالنسبة لكينسكي، وقال: "لم أرَ ذلك من قبل في ملعب كرة القدم".

وعبر جو هارت حارس مرمى إنجلترا السابق عن دعمه الشديد لكينسكي عبر قناة TNT Sports، وقال: "قلبي مفطور عليه تماما".

يذكر أن كينسكي انتقل إلى توتنهام في يناير الماضي، قادمًا من سلافيا براج التشيكي، بعقد ينتهي في عام 2029، شارك في 3 مباريات في الموسم الحالي 2025 – 2026 اهتزت شباكه بخمسة أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة وحيدة.