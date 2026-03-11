خلاف على شوال خردة يتحوّل لمشاجرة في الإسماعيلية.. والقبض على 4 أشخاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 عمال خردة لقيامهم بالاعتداء على عامل وزوجته بسبب وجود خلافات بينهما على بيع الخردة. 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق . 

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد 3 أشخاص يستقلون مركبة "تورسيكل" بمطاردة إحدى السيدات وزوجها والتعدى عليهما بأحد الشوارع بالإسماعيلية. بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول: (3 عمال خردة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) طرف ثانى: (عامل خردة "له معلومات جنائية" ، زوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية).. وبحوزتهم (سلاح أبيض - عصى خشبية "شومة") ، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول جوال "خردة" قام الطرف الأول بسرقته من الطرف الثانى بإسلوب "المغافلة" ، وتمكن الطرف الثانى من إستعادته حيث تعدى الطرفين على بعضهما على النحو الوارد بمقطع الفيديو. تم التحفظ على مركبة التروسيكل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

اخبار وزارة الداخلية وزارة الداخلية مديرية امن الاسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

