استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور من كواليس المقلب التي تعرضت له في برنامج "الكاميرا الخفية" مع تميم يونس والمذاع يوميا على قناة on.

الحلقة شهدت العديد من المواقف الكوميدية التي تعرضت لها هدى الاتربي وأبرزها السيدة التي طلبت يدها لابنها لترد عليها هدى "عريس ايه يا حاجة أنا حياتي صعبة حرام".

وأشادت الاتربي بطاقم عمل البرنامج والمقلب لأنهم نجحوا في استفزازها أغلب الوقت وكتبت "استفزوني وضحكوني وخوفوني بس حقيقي شاطرين وصدقتهم"

ونشرت منصة watch it، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي يحمل اسم "الكاميرا الخفية 2".

وعلقت منصة watch it، على البوستر قائلة: "عودة مقالب برنامج الكاميرا الخفية مع تميم يونس في رمضان ٢٠٢٦ على WATCHIT ".

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور مايقارب الخمسة وعشرون عامًا على الموسم الأخير لبرنامج الكاميرا الخفية، الذي كان يقدمة الفنان إبراهيم نصر، واستطاع من خلاله تحقيق نجاحًا كبيرًا وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.