زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
بالصور

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي
هدى الاتربي
تقى الجيزاوي

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور من كواليس المقلب التي تعرضت له في برنامج "الكاميرا الخفية" مع تميم يونس والمذاع يوميا على قناة on.

الحلقة شهدت العديد من المواقف الكوميدية التي تعرضت لها هدى الاتربي وأبرزها السيدة التي طلبت يدها لابنها لترد عليها هدى "عريس ايه يا حاجة أنا حياتي صعبة حرام".

وأشادت الاتربي بطاقم عمل البرنامج والمقلب لأنهم نجحوا في استفزازها أغلب الوقت وكتبت "استفزوني وضحكوني وخوفوني بس حقيقي شاطرين وصدقتهم"

ونشرت منصة watch it، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي يحمل اسم "الكاميرا الخفية 2".

وعلقت منصة watch it، على البوستر قائلة: "عودة مقالب برنامج الكاميرا الخفية مع تميم يونس في رمضان ٢٠٢٦ على WATCHIT ".

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور مايقارب الخمسة وعشرون عامًا على الموسم الأخير لبرنامج الكاميرا الخفية، الذي كان يقدمة الفنان إبراهيم نصر، واستطاع من خلاله تحقيق نجاحًا كبيرًا وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

هدى الاتربي برنامج الكاميرا الخفية قناة ON تميم يونس

