باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق أفضل نتيجة قبل مباراة الإياب.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – مينديش

الوسط: إيمري – فيتينيا – نيفيس

الهجوم: دوي – باركولا – ديمبيلي

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: يورجنسن

الدفاع: كوكوريلا – تشالوباه – فوفانا – غوستو

الوسط: إنزو فرنانديز – كايسيدو – جيمس – كول بالمر

الهجوم: جواو بيدرو – بيدرو نيتو

تحمل المباراة أجواء خاصة بين الفريقين، إذ تعد أول مواجهة تجمعهما منذ نهائي كأس العالم للأندية 2025، حين قاد كول بالمر فريق تشيلسي لتحقيق فوز كبير بثلاثية دون رد على حساب الفريق الباريسي.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لكنه واجه صعوبات خلال مرحلة الدوري بعدما أنهى المنافسات في المركز الحادي عشر، ليخوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

وتمكن الفريق من تجاوز عقبة موناكو في الملحق بنتيجة إجمالية 5-4، بعد تعادل مثير في لقاء الإياب.

على الصعيد المحلي، يمر الفريق بفترة من التذبذب في النتائج تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، حيث حقق فوزًا صعبًا على لوهافر قبل أن يتلقى خسارة أمام موناكو، ما قلص الفارق مع لانس في صدارة الدوري الفرنسي.

على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري، بعدما قدم أداءً جيدًا في مرحلة الدوري وأنهى المنافسات في المركز السادس بين 36 فريقًا، محققًا خمسة انتصارات وتعادلًا مقابل هزيمتين.

ويأمل الفريق اللندني بقيادة مدربه ليام روسينيور في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب، خاصة مع تألق المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي سجل 11 هدفًا خلال آخر 12 مباراة بمختلف البطولات.

كما يعول الفريق على تحركات الثنائي بيدرو نيتو وكول بالمر في الخط الأمامي، أملاً في الخروج بنتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في لندن.