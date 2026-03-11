96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.4 % خلال العام 2025 الفترة بين (يناير حتى ديسمبر 2025).

قيمة التمويلات

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال العام 2025، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.

عدد عملاء التمويل الاستهلاكي

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025، إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السلع المعمرة، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، بنسبة 40 % من إجمالي قيمة التمويلات ثم السيارات والمركبات، بنسبة 20.4%، تليها التمويل النقدي المسبق بنسبة 12.6% مستلزمات شخصية بنسبة 9.3 %، ثم خدمات 6.6%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.