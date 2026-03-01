قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على الترخيص لـ 3 شركات بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة.

أصدرت اللجنة الموافقات على الترخيص بمزاولة النشاط لكل من شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية.

ضوابط مالية وفنية وإدارية

جاءت الموافقات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، الذي حدد الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

