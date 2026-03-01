قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة

أعربت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن بالغ القلق إزاء التصـعيد العسـكري الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وما قد يفضـي إليه من مخاطر حقيقية بانزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضـى الشـاملة والتي سيكون لها تداعيات كارثية على الامن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الجمعية أن النهج العسـكري لا يمكن أن يكون حلا للأزمات، بل ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار. 

وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار هو في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمات الراهنة. 

وتدين الجمعية بشدة استهداف إيران لأراضي دول عربية وانتهاك سيادتها، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن الإقليمي. 

وتشـدد على ضـرورة احترام سـيادة هذه الدول ووحدة وســـلامة أراضـيها ومبادئ حســـن الجوار، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتطالب الجمعية الجميع بالتحلي بـأقصـى درجات ضـبط النفس وتغليـب لغة الحوار والدبلوماسية تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة الى دوامة من التصـعيد يصعب احتوائه.

كما تدعو البرلمائات والحكومات والمنظمات الدولية إلى تحمل مســــؤولياتها الســـياـــيـة والأخلاقية والتاريخية، والعمل العاجل للوقف الفوري لكافة الأعمال العدانية والعودة الجادة والمسؤولة إلى مسارات الحوار والتفاوض. 

