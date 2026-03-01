غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قدّم مباراة قوية أمام زد رغم التعادل، مشددًا على أن الفريق لم يكن ينقصه سوى تسجيل هدف ثاني لحسم اللقاء.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"رأيي الشخصي، الاهلي عمل كل شيء في الكرة، مكنش ناقص غير إنه يسجل هدف تاني… الجمهور رائع، وكان عند حسن الظن، واللاعبون خصوصًا في الشوط الثاني عملوا كل شيء."

وأضاف: "تواصلت مع 5 حكام، وأكدوا أن الأهلي له ضربة جزاء صحيحة مليون في المئة. لم أطلب أمس سوى الحياد والعدالة، ولكن للأسف، العدالة غابت وأضاعت على الأهلي نقطتين من حقه تمامًا."

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: "إذا واصل الأهلي اللعب بنفس الروح، فسيتمكن من الفوز بجميع مبارياته المقبلة."

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع زد إف سي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.