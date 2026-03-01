الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الداخلية القطرية، أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ.

أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بياناً يعرب فيه عن تعازيه في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، قائلاً: "بقلبٍ يملؤه الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي في وفاة قائدنا الحكيم. لقد ترك وراءه إرثاً خالداً من الشرف والحكمة والاستقرار. وسيبقى نهجه الثابت حياً وملهماً".

وفي نبأ عاجل أعلن التليفزيون الإيراني استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأعلنت الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.