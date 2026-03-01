سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن النظام في إيران لن يتغير، موضحًا أن الأنظمة لا تغيرها الضربات العسكرية بالطائرات، بل تتغير بثورة من الشعب، أو بنزول قوات على الأرض.

وأضاف سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر أمام العالم أنها أكبر قوة عسكرية في العالم، وأن الجميع شاهد موقف الصين وروسيا وعدم وقوفهما بجانب إيران.

وأوضح أن الحرب تخاض للمرة الثانية، وأن إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى، وأن استهداف إسرائيل لقيادات إيرانية يدل على وجود اختراق كبير داخل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن الضربة الأولى أودت بحياة عدد كبير من القادة.

حالة انهيار إيران فلن يكون أمام إسرائيل سوى مصر

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات في المنطقة، وأنه ليس من مصلحة مصر انهيار النظام في إيران، لأنه في حال انهيار إيران، فلن يكون أمام إسرائيل سوى مصر بعد انهيار سوريا والعراق ولبنان.

وأوضح أن الحرب بين إسرائيل وإيران هذه المرة لن تكون طويلة، ولن تزيد على 12 يومًا، كما كانت في المرة الماضية،وأنه بعد مقتل علي خامنئي فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير مدة الحرب، معتبرًا أن مقتله يعد هدفًا تحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن الهدف من العملية التي تمت في يوليو الماضي كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن ترامب أوقف الحرب بعد 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى إسقاط النظام.

وأشار إلى أن إسقاط النظام لا يتم من خلال الضربات الجوية فقط، بل يكون من الداخل عبر التظاهر والحراك الشعبي، موضحًا أنه على الرغم من أن الهدف هو تغيير النظام، فإن إيران وضعت ترتيبات لتولي القيادة.



وأوضح أن ما قامت به إيران من ضرب بعض العواصم الخليجية كان بهدف إشراك الجميع في الحرب، وأن ما حدث سينتج عنه بعض التداعيات، منها تحركات في البورصة، وقد يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر.

وأشار إلى أن ما يحدث سينتج عنه ضغوط اقتصادية عالمية، وأن ما تسعى إليه إيران هو أن يشتكي العالم من الأزمات الاقتصادية، ويلقي بالمسؤولية على ترامب.