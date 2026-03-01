ماليزيا: الضربات ضد إيران وضعت الشرق الأوسط أمام كارثة محتملة

دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ،اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري بشأن اشتعال الصراع في المنطقة على خلفية شن إسرائيل وأمريكا ضربات ضد إيران وقيام الأخيرة بشن ضربات انتقامية ضد عدة دول في المنطقة.

وحث إبراهيم - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس - الولايات المتحدة وإيران على انتهاج الدبلوماسية لوقف التصعيد.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك فوريا دون انتهاج معايير مزدوجة من أجل حل الأزمة.

وأكد إبراهيم أن بدء إسرائيل تلك الهجمات ضد إيران كان محاولة لتخريب المفاوضات الجارية وجر الدول الأخرى إلى صراع لا يمكن احتواؤه، لافتا إلى أن الضربات وضعت منطقة الشرق الأوسط أمام كارثة محتملة.

كما أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن قلقه بشأن سلامة المواطنين الماليزيين في إيران وغيرها من دول المنطقة، قائلا إنه سيتواصل مع الشركاء الإقليميين لتحديد الخطوات المقبلة في هذا الشأن.

وعلى صعيد متصل، نصحت وزارة الخارجية الماليزية مواطني البلاد اليوم بتجنب السفر غير الضروري إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب التصعيد المتسارع في الصراع بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن غرفة العمليات التابعة لها تعمل بجد لتنسيق الجهود القنصلية، مشيرة إلى أنها على تواصل مع المواطنين العالقين في دول المنطقة ومنها السعودية وسوريا والإمارات والأردن

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التسجيل بشكل عاجل على منصتها القنصلية الإلكترونية لتنسيق جهود الدعم والمساعدة في حال الحاجة إليها، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات السلطات المحلية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب اغتيال عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.