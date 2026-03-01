رسالة من عمرو أديب إلى الإمارات: كلماتي أُسيء فهمها.. وهذا موقفي الحقيقي

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة، عبّر خلالها عن دعمه وتقديره، مؤكدًا أن تصريحاته السابقة أُسيء فهمها بسبب الأحداث الأخيرة التي تمر بها عدد من دول الخليج.

وكتب أديب، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “إلى كل الإخوة الأعزاء فى الإمارات: لم أتخيل أبدا أن كلماتى سيتم وضعها تحت بند الشماتة أو السخرية من دبى العظيمة. لقد بدأت حياتى فى دبى وجمعتنى علاقات احترام ومودة مع أهلها وقيادتها العظيمة”.

وتابع: “أي تأويل لكلماتى هو محض فهم خاطئ لها وكل هدفى كان واضحا أن هذه الدوله التى بنت وشيدت لا يمكن أن تهتز من بعض الصواريخ الغاشمة الإيرانية”.

وأضاف: “دعواتى لكم ولقادتكم العظام بالأمان والاطمئنان، وقد حاولت أن أعبر فى كلماتى الأولى عن هذا المعنى، وأكرر مرة أخرى دبى قوية، الإمارات قادرة، وكل من يعيش فيها مواطن أو مقيم يعلم هذا”.

واستطرد: “عشت سنوات فى هذا البلد الجميل وتابعت نهضته وليس عندى شك فى قوته. اكتب لأؤكد حبى ومساندتى كما كتبت الكلمات الأولى التى أرجو أن تعاد قراءتها كما هى”.

وذكر أن “أهل الإمارات محبة واحترام وتبجيل للشعب والقيادة العظيمة. لا أبحث عن تبرير ولكن أعلم أنكم أهل العقل والمنطق وأرجو أن تكون كلماتى واضحة”.

واختتم: “أنتم لا تحتاجون لأحد ولكن أنا كنت محتاج للتعبير عن مساندتى وحبى. وأكرر نفس الكلمات.. الإمارات قوية وتنتصر على أي اعتداء غاشم ظالم. وفق الله الإمارات وتظل دائما بلد الأمن والأمان”.