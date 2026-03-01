قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
أخبار البلد

جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، كريم فرج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

تعميق التصنيع المحلي عبر استخدام الذكاء

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على انفتاح الوزارة لإقامة شراكات إستراتيجية مثمرة مع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والعالمية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد "جمبلاط" أن تعميق التصنيع المحلي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي يأتي على رأس أولويات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة، كما يأتي ضمن مستهدفات الوزارة العمل على توطين التكنولوجيات الحديثة، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في التصدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وزيادة حجم المساهمة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع

من جانبه، توجّه كريم فرج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، بالتهنئة إلى السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي لثقة القيادة السياسية لتوليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق والسداد لمواصلة وتعزيز مسيرة البناء والإنتاج بالاستفادة من الخبرات العملية والأكاديمية التي يتمتع بها، مثمنًا على دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، معربًا عن تطلع "إس سي جونسون" العاملة في مجال إنتاج المعطرات والمبيدات، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وهو ما يمهد الطريق لإقامة شراكة واعدة بين الجانبين في العديد من المجالات التصنيعية.

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

مسلسل الست موناليز

مسلسل الست موناليزا الحلقة 12.. زواج مي عمر وتعرضها للخيانة

الفت عمر

ألفت عمر عالقة في السعودية بعد غلق المجال الجوي: ادعولنا نرجع بالسلامة

صبا مبارك

صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

