قطعها لبيعها قطع غيار.. القبض على المتهم بسرقة سيارة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من سرقة سيارته حال توقفها أمام مسكنه بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 فبراير تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من (تاجر – مقيم بدائرة المركز) بسرقة سيارته حال توقفها أسفل مسكنه الكائن بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل " له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بتقطيع السيارة تمهيداً لبيعها كقطع غيار ، وتم بإرشادة ضبط ( جميع أجزاء السيارة – الأدوات والمعدات المستخدمة فى تقطيعها) داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





