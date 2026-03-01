جوارديولا ينتقد جماهير ليدز بسبب صافرات الاستهجان أثناء إفطار اللاعبين المسلمين

أعرب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن استيائه من تصرف بعض جماهير ليدز يونايتد، بعد فوز فريقه مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، يوم أمس، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب صافرات الاستهجان التي أطلقت أثناء توقف المباراة لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم خلال رمضان.

وشدد جوارديولا على أهمية احترام الأديان والتنوع، موضحًا: "احترموا الأديان والتنوع! هذا هو العالم الحديث. انظروا لما يحدث حولنا اليوم… للأسف هذا واقعنا".

وأضاف: "هل من الصعب تخصيص دقيقة واحدة لهذا الغرض؟ ما المشكلة؟ هذا إجراء قانوني، ولم نقم نحن به، بل قررت رابطة الدوري الإنجليزي السماح للاعبين الصائمين بتأجيل دقائق بسيطة".

وأكد المدرب الإسباني أن الصيام أثر على بعض لاعبيه، مشيرًا إلى أن "ريان شرقي وآيت نوري تناولا القليل من الفيتامينات فقط في الشوط الأول لأنهما لم يتناولا الطعام خلال اليوم"، موضحًا أن الفريق يحرص على الالتزام بالقوانين مع مراعاة صحة اللاعبين واحترام خصوصياتهم الدينية.