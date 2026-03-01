قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري

تقام مساء اليوم الأحد مواجهة قوية وحاسمة تجمع بين فريقي بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية خاصة في ظل اشتعال المنافسة على قمة جدول الترتيب.

المباراة تكتسب طابعًا استثنائيًا، نظرًا لتساوي الفريقين في عدد النقاط، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على الصدارة، خاصة مع دخول المسابقة مرحلة حساسة لا تحتمل إهدار النقاط، سواء في حسابات المنافسة على اللقب أو في ترتيب فرق المقدمة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، على أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لما تحمله القمة من أبعاد فنية وتنافسية.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم مهدي سليمان في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

أما في خط الوسط: محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

وفي خط الهجوم: ناصر منسي، خوان بيزيرا.

ويدخل الزمالك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على فريق زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة قوية قبل القمة المرتقبة.

في المقابل، حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على الصدارة.

هذه النتائج رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة المواجهة، إذ تمثل القمة فرصة ذهبية لأحد الفريقين للانفراد بالقمة وفرض أفضلية معنوية كبيرة في سباق اللقب هذا الموسم.