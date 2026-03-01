قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
رياضة

قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

تقام مساء اليوم الأحد مواجهة قوية وحاسمة تجمع بين فريقي بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية خاصة في ظل اشتعال المنافسة على قمة جدول الترتيب.

المباراة تكتسب طابعًا استثنائيًا، نظرًا لتساوي الفريقين في عدد النقاط، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على الصدارة، خاصة مع دخول المسابقة مرحلة حساسة لا تحتمل إهدار النقاط، سواء في حسابات المنافسة على اللقب أو في ترتيب فرق المقدمة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، على أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لما تحمله القمة من أبعاد فنية وتنافسية.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم مهدي سليمان في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

أما في خط الوسط: محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

وفي خط الهجوم: ناصر منسي، خوان بيزيرا.

ويدخل الزمالك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على فريق زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة قوية قبل القمة المرتقبة.

في المقابل، حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على الصدارة.

هذه النتائج رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة المواجهة، إذ تمثل القمة فرصة ذهبية لأحد الفريقين للانفراد بالقمة وفرض أفضلية معنوية كبيرة في سباق اللقب هذا الموسم.

بيراميدز والزمالك بيراميدز الزمالك الدوري المصري الممتاز

