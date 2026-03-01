التاريخ يميل للزمالك أمام بيراميدز قبل قمة الدوري المصري

تقام مساء اليوم الأحد مباراة قوية وحاسمة بين بيراميدز والزمالك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

لعب الزمالك ضد بيراميدز 24 مباراة منهم 4 مباريات كان السماوي فيها تحت مسمى الأسيوطي قبل انتقال الملكية

حقق الزمالك الفوز في 14 مباراة مقابل 4 انتصارات لصالح فريق بيراميدز وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات

سجل لاعبو الزمالك 55 هدف واستقبلت شباكهم 39 هدف

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.