أزمات الزمالك لا تنتهى.. اتحاد الطائرة يجمد المحترف الروسي حتى نهاية الموسم

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرارًا رسميًا بإيقاف اللاعب الروسي ديمتري ياكوفليف، محترف نادي الزمالك، بسبب عدم سداد رسوم القيد المستحقة والالتزامات المالية المتأخرة، مع منعه من خوض المباريات حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يُطبق القرار بشكل فوري.

وخاطب الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر، إدارة الزمالك بخطاب رسمي أكد خلاله حرصه على استمرار التعاون والعلاقات الطيبة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه سبق وأبدى مرونة في ملف المديونيات، وسمح بقيد اللاعبين والمشاركة في المسابقات لحين سداد المستحقات، ومن بينها رسوم قيد المحترف الروسي.

تفاصيل الأزمة المالية

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق المبرم مع إدارة النادي نص على تحصيل رسوم قيد اللاعب بتاريخ 20 فبراير 2026، بقيمة 538 ألف جنيه، إلا أن المبلغ لم يُسدد في الموعد المحدد، ليُضاف إلى المديونية القائمة على النادي.

وبناءً على ذلك، تقرر سحب كارنيه اللاعب وإيقافه اعتبارًا من 28 فبراير 2026 وحتى نهاية الموسم، مع تكليف اللجنة العليا للمسابقات واللجنة العليا للحكام بتنفيذ القرار دون تأجيل.

ويمثل القرار ضربة فنية لفريق الطائرة بالزمالك، في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب الروسي كأحد العناصر المؤثرة في التشكيل الأساسي، ما يضع الفريق أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويعكس تحرك الاتحاد تمسكه بتطبيق اللوائح المنظمة للشؤون المالية والتسجيل، والتشديد على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم المستحقة حفاظًا على انتظام المسابقات واستقرارها.