مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أزمات الزمالك لا تنتهى.. اتحاد الطائرة يجمد المحترف الروسي حتى نهاية الموسم

الروسي ديمتري ياكوفليف
الروسي ديمتري ياكوفليف
محمد سمير

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرارًا رسميًا بإيقاف اللاعب الروسي ديمتري ياكوفليف، محترف نادي الزمالك، بسبب عدم سداد رسوم القيد المستحقة والالتزامات المالية المتأخرة، مع منعه من خوض المباريات حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يُطبق القرار بشكل فوري.

وخاطب الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر، إدارة الزمالك بخطاب رسمي أكد خلاله حرصه على استمرار التعاون والعلاقات الطيبة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه سبق وأبدى مرونة في ملف المديونيات، وسمح بقيد اللاعبين والمشاركة في المسابقات لحين سداد المستحقات، ومن بينها رسوم قيد المحترف الروسي.

تفاصيل الأزمة المالية

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق المبرم مع إدارة النادي نص على تحصيل رسوم قيد اللاعب بتاريخ 20 فبراير 2026، بقيمة 538 ألف جنيه، إلا أن المبلغ لم يُسدد في الموعد المحدد، ليُضاف إلى المديونية القائمة على النادي.

وبناءً على ذلك، تقرر سحب كارنيه اللاعب وإيقافه اعتبارًا من 28 فبراير 2026 وحتى نهاية الموسم، مع تكليف اللجنة العليا للمسابقات واللجنة العليا للحكام بتنفيذ القرار دون تأجيل.

ويمثل القرار ضربة فنية لفريق الطائرة بالزمالك، في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب الروسي كأحد العناصر المؤثرة في التشكيل الأساسي، ما يضع الفريق أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويعكس تحرك الاتحاد تمسكه بتطبيق اللوائح المنظمة للشؤون المالية والتسجيل، والتشديد على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم المستحقة حفاظًا على انتظام المسابقات واستقرارها.

