قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية

مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
أ ش أ

قتل ستة أشخاص وأُصيب عدد آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة كراتشي الباكستانية، أثناء مسيرة كانت متجهة نحو القنصلية الأمريكية هناك؛ احتجاجًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربة جوية مشتركة أمريكية - إسرائيلية.


وأكدت مصادر في وزارة الصحة - في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - نقل الجثث والمصابين إلى مركز علاج الصدمات بالمستشفى المدني، مشيرة إلى أن إطلاق النار والاشتباكات تسبّبا في سقوط الضحايا في المنطقة.


من جانبه، شدّد وزير الداخلية في إقليم السند ضياء الحق لانجر، على ضرورة فرض القانون وعدم السماح لأي جهة بـ«أخذ الأمور بيدها»، مطالبًا المدير العام المساعد للشرطة في كراتشي بتقديم تقرير فوري عن الأحداث.


وقال الوزير إن القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى، وسيتم تعزيز الحماية حول المنشآت الحساسة، مع تحديد طرق بديلة لتنظيم حركة المرور أثناء الاحتجاجات. وأضاف أن "أي شخص يعرّض النظام العام للخطر ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة".


وكانت منظمات شيعية في باكستان قد دعت إلى مسيرة احتجاجية باتجاه القنصلية الأمريكية في كراتشي، للتنديد باغتيال المرشد الإيراني، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في التظاهر.


وتأتي هذه التطورات في خضم توتر إقليمي متصاعد عقب الضربة الجوية التي استهدفت خامنئي، ما أثار احتجاجات واسعة في عدة مدن، وسط دعوات لمزيد من التصعيد في الشارع.

اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة كراتشي الباكستانية مسيرة كانت متجهة نحو القنصلية الأمريكية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضربة جوية مشتركة أمريكية إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

بن شرقي

رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف حملات رفع و إزالة الإشغالات والتعديات

موانئ البحر الأحمر

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بأسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وتحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد