مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية

قتل ستة أشخاص وأُصيب عدد آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة كراتشي الباكستانية، أثناء مسيرة كانت متجهة نحو القنصلية الأمريكية هناك؛ احتجاجًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربة جوية مشتركة أمريكية - إسرائيلية.



وأكدت مصادر في وزارة الصحة - في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - نقل الجثث والمصابين إلى مركز علاج الصدمات بالمستشفى المدني، مشيرة إلى أن إطلاق النار والاشتباكات تسبّبا في سقوط الضحايا في المنطقة.



من جانبه، شدّد وزير الداخلية في إقليم السند ضياء الحق لانجر، على ضرورة فرض القانون وعدم السماح لأي جهة بـ«أخذ الأمور بيدها»، مطالبًا المدير العام المساعد للشرطة في كراتشي بتقديم تقرير فوري عن الأحداث.



وقال الوزير إن القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى، وسيتم تعزيز الحماية حول المنشآت الحساسة، مع تحديد طرق بديلة لتنظيم حركة المرور أثناء الاحتجاجات. وأضاف أن "أي شخص يعرّض النظام العام للخطر ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة".



وكانت منظمات شيعية في باكستان قد دعت إلى مسيرة احتجاجية باتجاه القنصلية الأمريكية في كراتشي، للتنديد باغتيال المرشد الإيراني، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في التظاهر.



وتأتي هذه التطورات في خضم توتر إقليمي متصاعد عقب الضربة الجوية التي استهدفت خامنئي، ما أثار احتجاجات واسعة في عدة مدن، وسط دعوات لمزيد من التصعيد في الشارع.