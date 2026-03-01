قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددا.. ونادية مصطفى تطلب الدعاء له
«الرقابة المالية» تُكرّم الدكتور محمد فريد تقديرًا لفترة رئاسته للهيئة قبل توليه «الاستثمار»
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص

كشف الفنان أحمد أمين عن أن الحقبة الزمنية التى تدور فيها أحداث مسلسل “النص التاني” لم تقدم من قبل وتحديدا فى عالم الجاسوسية. 

وقال أحمد أمين فى تصريح خاص لصدى البلد : أتصور أن هذه المرحلة لم تقدم فى الدراما المصرية كثيرا، ولم أشاهد أعمال كثيرة قدمت عالم الجاسوسية فى هذه المرحلة، لا أذكر سوى "حكمت فهمي"، وأتصور ان هذا ساعدنا، فى تقديم عمل مختلف، وكان الأهم هو الرجوع إلى التاريخ والاستيحاء منه. 

أحداث النص الثاني: 

تبدأ الاحداث بعد مرور 10 سنوات من انتهاء الجزء الاول، حيت تقوم بسمة باستدعاء المجموعة كاملة من أجل تنفيذ عملية جديدة. 

مسلسل النص بدأت احداثه حين يتغير كل شيء في حياة (عبدالعزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أبطال الجزء الثاني: 

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، بالإضافة الي بسمة التي إنضمت الي احداث الجزء الثاني.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

عدد الحلقات والقنوات العارضة: 

مسلسل النص الثاني يتكون من 15حلقة، ويعرض عبر مجموعة قنوات dmc، ومنصة يانجو بلاي. 

