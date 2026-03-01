قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
رياضة

الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا

عبدالله هشام

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 2 و3 مارس 2026.

كما تقرّر تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في كل من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان مقرراً إقامتها خلال يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.

في المقابل ستُقام المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقاً للجدول المحدد سابقاً.

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة هذه التطورات المتسارعة عن كثب، مؤكداً التزامه الراسخ بضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير.

وسيتم نشر الجدول الجديد للمباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت المناسب وفق البيان.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا أبطال آسيا دوري أبطال آسيا الثاني إيران

