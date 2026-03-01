الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 2 و3 مارس 2026.

كما تقرّر تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في كل من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان مقرراً إقامتها خلال يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.

في المقابل ستُقام المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقاً للجدول المحدد سابقاً.

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة هذه التطورات المتسارعة عن كثب، مؤكداً التزامه الراسخ بضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير.

وسيتم نشر الجدول الجديد للمباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت المناسب وفق البيان.