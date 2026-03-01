الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضح الاتحاد القطري أنه سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد.

ياتى ذلك بعد انطلاق عدة هجمات أمريكية وإيرانية وإسرائيلية خلال الساعات الماضية مما زاد من حدة توتر المنطقة.

دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة

سُمع دوي انفجارات فوق الدوحة في قطر ودبي في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعهدت إيران بتنفيذ ضربات جديدة في أعقاب مقتل خامنئي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد صحفيون بوقوع انفجارات فوق المنامة في البحرين.

كما أفادت وكالة فرانس برس ووسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بسبب الصواريخ.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن إيران تستهدف 27 قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بضرباتها الأخيرة، إلى جانب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع دفاعي في تل أبيب.