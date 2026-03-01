رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم

كرّم المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، في أجواء سادها الفخر والاعتزاز.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن المسابقة تهدف إلى دعم القيم الدينية وتعزيز روح الانتماء بين العاملين وأبنائهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة الثقافية والدينية جزء أساسي من المسؤولية المجتمعية للشركة، واستثمار الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وشهدت المسابقة فوز 28 متسابقًا ومتسابقة من بين 74 متسابقًا شاركوا في المسابقة، منهم 12 فائزًا من العاملين، حيث تم تكريم 3 لحفظ القرآن الكريم كاملًا، و3 لحفظ ثلاثة أرباع القرآن، و3 لحفظ نصف القرآن، و3 لحفظ ربع القرآن.

كما فاز 16 من أبناء العاملين، بواقع 3 في حفظ القرآن الكريم كاملًا، و3 في حفظ ثلاثة أرباعه، و5 في حفظ نصفه، و5 في حفظ ربعه.

وتم تكريم الفائزين بتسليمهم شهادات تقدير تقديرًا لمجهودهم، إلى جانب جوائز مالية تشجيعية لدعم مسيرتهم في حفظ كتاب الله وتحفيزهم على الاستمرار.

ووجّه المهندس محمد حفناوي التهنئة للفائزين وأسرهم، مثمنًا جهودهم ومثابرتهم، ومؤكدًا استمرار الشركة في تنظيم هذه الفعاليات لتعزيز القيم الإيجابية ودعم الروابط الأسرية داخل بيئة العمل، مع التأكيد على أن دور الشركة لا يقتصر على تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فحسب، بل يمتد لدعم الإنسان والمجتمع.

