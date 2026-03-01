الأطباء تنعى الدكتور إبراهيم كامل رائد زراعة الكبد بمصر والشرق الأوسط

نعت النقابة العامة للأطباء، أ.د إبراهيم كامل مروان، أستاذ الجراحة ورائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة علمية وطبية حافلة بالعطاء، تاركا إرثا مهنيا وإنسانيا سيظل شاهدا على ريادته وإخلاصه.

وقالت نقابة الأطباء: لقد كان الفقيد أحد أعلام الجراحة وزراعة الكبد، وصاحب إسهامات بارزة أسهمت في ترسيخ هذا التخصص الدقيق في مصر والمنطقة العربية، وخرّج أجيالا من الأطباء الذين ساروا على دربه علما وخلقا والتزاما بقيم المهنة السامية.

وأضافت: وإذ تنعى نقابة الأطباء الفقيد الجليل، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وتلاميذه، وزملائه، ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.