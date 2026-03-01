قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
الأطباء تنعى الدكتور إبراهيم كامل رائد زراعة الكبد بمصر والشرق الأوسط

نقابة الأطباء تنعى الدكتور إبراهيم كامل مروان
الديب أبوعلي

نعت النقابة العامة للأطباء، أ.د إبراهيم كامل مروان، أستاذ الجراحة ورائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة علمية وطبية حافلة بالعطاء، تاركا إرثا مهنيا وإنسانيا سيظل شاهدا على ريادته وإخلاصه.

وقالت نقابة الأطباء: لقد كان الفقيد أحد أعلام الجراحة وزراعة الكبد، وصاحب إسهامات بارزة أسهمت في ترسيخ هذا التخصص الدقيق في مصر والمنطقة العربية، وخرّج أجيالا من الأطباء الذين ساروا على دربه علما وخلقا والتزاما بقيم المهنة السامية.

وأضافت: وإذ تنعى نقابة الأطباء الفقيد الجليل، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وتلاميذه، وزملائه، ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النقابة العامة للأطباء إبراهيم كامل مروان زراعة الكبد وفاة الدكتور إبراهيم كامل مروان الدكتور إبراهيم كامل مروان الأطباء نقابة الأطباء المصرية وفيات الأطباء

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

مصر وكندا

مصر وكندا تشعلان شراكة التكنولوجيا… مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو الرقمي

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

