أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين

قُتـ.ل ثمانية أشخاص وأصيب 18 آخرون، بينهم حالات خطيرة، جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني لملجأ مجاور لكنيس يهودي في مدينة بيت شيمش بالكيان المحتل، في واحدة من أعنف الحوادث منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة من القتـ.لى كانوا داخل الملجأ وقت الهجوم، فيما سقط الآخرون في منازل قريبة، كما أُصيب عدد من الأطفال ضمن المصابين، وأدى الانفجار إلى دمار واسع، حيث تضررت ثمانية منازل بشكل شبه كامل.

ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ وقوات قيادة الجبهة الداخلية إلى موقع الهجوم لانتشال عالقين تحت الأنقاض وتأمين المنطقة، بينما نُقل المصابون إلى عدة مستشفيات في القدس ومحيطها.

ووقع القصف خلال موجة صاروخية مكثفة شهدت إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل لأكثر من 15 دقيقة، وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مشيرًا إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.