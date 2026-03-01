وزير العمل: مستعدون لتقديم خبراتنا في مجال التدريب المهني لجنوب السودان

استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بـالعاصمة الجديدة، اليوم الأحد، وزير العمل بجمهورية جنوب السودان انتوني لينو ماكانا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتنمية وبناء القدرات البشرية.

ورحب الوزير حسن رداد بنظيره الجنوب سوداني، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للتعاون مع الأشقاء في مختلف الملفات المرتبطة بالتنمية، وتوفير فرص العمل، وتأهيل الكوادر البشرية على المهن التي يحتاجها سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، أكد وزير العمل بجنوب السودان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واحترام وتقدير شعب جنوب السودان إلى الشعب المصري ، ومساندته لكافة القضايا المصيرية الخاصة بمصر ، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب برامج "تدريب المدربين" بما يضمن نقل الخبرات وبناء كوادر قادرة على تدريب الشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية...وتناول اللقاء بحث أوضاع جالية جنوب السودان في مصر، وتذليل العقبات المتعلقة بتراخيص عمل الأجانب، حيث شدد الوزير حسن رداد على حرص الوزارة الكامل على تقديم كافة أوجه التيسير لأبناء الجالية، بما يضمن لهم بيئة عمل لائقة وآمنة...كما أكد الجانبان على أهمية التعاون من خلال مذكرة تفاهم تفعيل مذكرة التفاهم السابقة في مجالات التدريب المهني، ووجه الوزير رداد بإضافة بند خاص بالسلامة والصحة المهنية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والبترول، بما يسهم في حماية العاملين ورفع كفاءة الأداء وتحقيق معايير العمل الدولية.