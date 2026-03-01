قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل معرض «أهلاً رمضان» المقام بشارع البحر المردوم بمدينة السنطة، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المعلنة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر عفيفي مدير مديرية التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تفقده لأقسام المعرض المختلفة، التي تضم السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والتمور والسكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات ومنتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والدواجن والبيض والمنظفات، وجّه المحافظ بخفض سعر بيض المائدة من 125 إلى 110 جنيهات، بعدما تبين ارتفاعه عن الأسعار المطروحة في معارض أخرى سبق له زيارتها، مؤكدًا ضرورة توحيد الأسعار على مستوى المحافظة وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

تحسين خدمات المواطنين 

وقام المحافظ بمراجعة الأوزان بنفسه لعدد من السلع، من بينها الأرز والسكر، للتأكد من مطابقتها للأوزان المعلنة، مشددًا على أن الالتزام بالسعر والوزن معًا حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل المرور اليومي لضمان الانضباط الكامل داخل المعرض.

كما وجّه بأن تكون اللحوم المعروضة طازجة يوميًا، مع استمرار ضخ الكميات المناسبة طوال فترة إقامة المعرض، مع التأكيد على ثبات الأسعار المعلنة وعدم زيادتها تحت أي ظرف.

تخفيض اسعار 

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لملاحظاتهم حول الأسعار وتوافر السلع، مؤكدًا أن الرقابة مستمرة وأن الأسعار ستظل ثابتة طوال فترة المعرض لضمان حق المواطن الكامل

معارض رمضان 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» و«أسواق اليوم الواحد» بجميع المراكز والمدن، مع المتابعة الميدانية المستمرة، بما يضمن استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين.

اخبار محافظة الغربية معارض رمضان تخفيض اسعار السلع الغذائية أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل توجد سيئات وذنوب لا يغفرها الله لنا؟ إمام السيدة زينب يجيب

برنامج اقرأ وربك الأكرم

ما هو الفرق بين الدرجات والدركات؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يجيب

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل يجوز تصوير الجنة بالذكاء الاصطناعي؟.. إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد