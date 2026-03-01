محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل معرض «أهلاً رمضان» المقام بشارع البحر المردوم بمدينة السنطة، لمتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المعلنة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر عفيفي مدير مديرية التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال تفقده لأقسام المعرض المختلفة، التي تضم السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والتمور والسكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات ومنتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والدواجن والبيض والمنظفات، وجّه المحافظ بخفض سعر بيض المائدة من 125 إلى 110 جنيهات، بعدما تبين ارتفاعه عن الأسعار المطروحة في معارض أخرى سبق له زيارتها، مؤكدًا ضرورة توحيد الأسعار على مستوى المحافظة وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

تحسين خدمات المواطنين

وقام المحافظ بمراجعة الأوزان بنفسه لعدد من السلع، من بينها الأرز والسكر، للتأكد من مطابقتها للأوزان المعلنة، مشددًا على أن الالتزام بالسعر والوزن معًا حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل المرور اليومي لضمان الانضباط الكامل داخل المعرض.

كما وجّه بأن تكون اللحوم المعروضة طازجة يوميًا، مع استمرار ضخ الكميات المناسبة طوال فترة إقامة المعرض، مع التأكيد على ثبات الأسعار المعلنة وعدم زيادتها تحت أي ظرف.

تخفيض اسعار

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لملاحظاتهم حول الأسعار وتوافر السلع، مؤكدًا أن الرقابة مستمرة وأن الأسعار ستظل ثابتة طوال فترة المعرض لضمان حق المواطن الكامل

معارض رمضان

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» و«أسواق اليوم الواحد» بجميع المراكز والمدن، مع المتابعة الميدانية المستمرة، بما يضمن استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين.