غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها

شهدت منطقة شمال شقير بخليج السويس حادثًا بحريًا أسفر عن غرق منصة البترول رقم 300 التابعة لشركة «جاكو»، وذلك عقب اصطدام مركب يُدعى «رمسيس» بها.

وأفادت مصادر بأن المركب «رمسيس» التابع لهيئة البترول تعرض لخطأ فني أثناء عملية الرسو، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالمنصة بشكل مباشر، متسببًا في أضرار جسيمة أدت إلى غرقها.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، وجارٍ التأكد من سلامة جميع العاملين وحصر الخسائر المادية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تداعيات بيئية محتملة.

كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع مراجعة إجراءات السلامة البحرية المتبعة أثناء عمليات الرسو والتشغيل.

وتُعد منطقة شمال شقير من المناطق المهمة لإنتاج البترول في خليج السويس، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لاحتواء آثار الحادث وضمان استقرار العمليات بالمنطقة.