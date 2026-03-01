وزير الخارجية الإيراني: ترامب أفشل مفاوضات جنيف مجددا

أعرب وزير الخارجية الإيراني عن حزنه وأسفه بعد مغادرة وفد بلاده جنيف، مؤكدًا أنهم كانوا يتوقعون توقيع اتفاق في الاجتماع المقبل، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، هو من تسبب مجددا في إفشال المفاوضات.

أوضح وزير الخارجية الإيراني، قائلا: إنه بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ربما في غضون يوم أو يومين تشهدون اختيار مرشد أعلى جديد.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بياناً يعرب فيه عن تعازيه في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، قائلاً: "بقلبٍ يملؤه الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي في وفاة قائدنا الحكيم. لقد ترك وراءه إرثاً خالداً من الشرف والحكمة والاستقرار. وسيبقى نهجه الثابت حياً وملهماً".

وفي نبأ عاجل أعلن التليفزيون الإيراني استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

أعلنت الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

أكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.