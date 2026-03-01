قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا إكسيد موديل 2026 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتمتلك تصميم عصري يدمج بين روح الهاتشباك الرياضية وعملية سيارات الكروس أوفر المرتفعة.

كيا إكسيد موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا ياريس كروس، وسكودا كاميك، ومازدا CX-30، وهيونداي كونا، وإم جي ZS.

مواصفات كيا إكسيد موديل 2026

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط كوبيه انسيابية، وسقف منحدر يمنحها مظهر رياضي يتفوق على الهاتشباك التقليدية، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية بتوقيع ضوئي حاد، وبها لمسات من الكروم واللون الأسود اللامع .

ويوجد بـ سيارة كيا إكسيد موديل 2026 أيضا، لوحة قيادة موجهة نحو السائق مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة، وبها أزرار فيزيائية يفضلها الكثيرون للتحكم في التكييف والوظائف الأساسية دون تشتت، وبها نظام التنبيه من التصادم في النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، وكاميرا الرؤية الخلفية.

محرك كيا إكسيد موديل 2026

تحصل سيارة كيا إكسيد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك سعة 1600 سي سي، وينتج قوة 117 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا إكسيد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا عام 1944 كأقدم شركة سيارات في كوريا، وبدأت بتصنيع الدراجات الهوائية والنارية قبل إنتاج أول سيارة ركاب (بريزا) عام 1974.

واندمجت كيا مع هيونداي عام 1998 لتصبح جزء من مجموعة هيونداي-كيا، وتطورت لتصبح خامس أكبر مصنع سيارات عالمياً، وتركز حالياً على التصميم الجذاب والسيارات الكهربائية. 

