بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا إكسيد موديل 2026 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتمتلك تصميم عصري يدمج بين روح الهاتشباك الرياضية وعملية سيارات الكروس أوفر المرتفعة.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا ياريس كروس، وسكودا كاميك، ومازدا CX-30، وهيونداي كونا، وإم جي ZS.

مواصفات كيا إكسيد موديل 2026

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط كوبيه انسيابية، وسقف منحدر يمنحها مظهر رياضي يتفوق على الهاتشباك التقليدية، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية بتوقيع ضوئي حاد، وبها لمسات من الكروم واللون الأسود اللامع .

ويوجد بـ سيارة كيا إكسيد موديل 2026 أيضا، لوحة قيادة موجهة نحو السائق مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة، وبها أزرار فيزيائية يفضلها الكثيرون للتحكم في التكييف والوظائف الأساسية دون تشتت، وبها نظام التنبيه من التصادم في النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، وكاميرا الرؤية الخلفية.

محرك كيا إكسيد موديل 2026

تحصل سيارة كيا إكسيد موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك سعة 1600 سي سي، وينتج قوة 117 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا إكسيد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا عام 1944 كأقدم شركة سيارات في كوريا، وبدأت بتصنيع الدراجات الهوائية والنارية قبل إنتاج أول سيارة ركاب (بريزا) عام 1974.

واندمجت كيا مع هيونداي عام 1998 لتصبح جزء من مجموعة هيونداي-كيا، وتطورت لتصبح خامس أكبر مصنع سيارات عالمياً، وتركز حالياً على التصميم الجذاب والسيارات الكهربائية.