سيارات صينية 2026 في السوق المحلي

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرزات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX، وجيتور X70، وجي أي سي جى اس 3 امزوم، وام جى ZS، ودونج فنج ماجي .

اكسييد LX موديل 2026

تحصل سيارة اكسييد LX موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

جيتور X70 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026

تنتج سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 قوة 177 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 29 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 99 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

خزان وقود سيارة ام جى ZS موديل 2026 يصل سعته إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 929 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 يصل إلي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 204 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

