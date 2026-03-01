أخبار التوك شو| استقرار الطقس .. إسرائيل تدمر الصواريخ الإيرانية.. حداد في العراق بعد مقتل خامنئي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم الأحد 1 مارس 2026



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد حالة الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها اليوم الأحد 11 رمضان 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر في مختلف أنحاء الجمهورية.

الطقس خلال اليوم:

النهار: طقس بارد إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، مع طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد.

الليل: شديد البرودة ليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، مع فرصة لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

برنامج صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان «مأزق ياسر جلال» |فيديو



استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «مأزق ياسر جلال» وجاء كالتالي:

أعتقد أن النجم ياسر جلال في مأزق، فعلى مدى ثلاث سنوات قدم شخصية زعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثلاث أجزاء من مسلسل «الاختيار»، والواقع أنه قدم الشخصية باقتدار ومهارة كبيرة، جسّد البطولة والقوة والهدوء، وقدم شخصية الرئيس على الشاشة بدرجة عالية من الإتقان والالتزام، جسّد فكرة رجل يتحمّل مسؤولية دولة، كان يعتمد على نظرة العين، يتحدث بقدر، ويصمت بقدر، ويتحرك بحساب.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران.

أكد التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأحد، استشهاد اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة.

العراق يدعو إلى وقف فوري غير مشروط للعمليات العسكرية في المنطقة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن العراق يدعو إلى وقف فوري غير مشروط للعمليات العسكرية في المنطقة.

إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

التلفزيون الإيراني يعلن رسميا اغتيال وزير الدفاع عزيز نصير زاده



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن التلفزيون الإيراني أعلن رسميا اغتيال وزير الدفاع عزيز نصير زاده.

