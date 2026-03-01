ترامب يُهدّد إيران بضربة لا مثيل لها.. و«كاتس» ينسب الفضل لإسرائيل في اغتيال المرشد

صرّح رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب بأن إيران أعلنت للتو أنها ستوجّه ضربة قوية للغاية اليوم، قائلًا: «وأنا أقول لها إنه من الأفضل ألّا تفعل ذلك».

وأضاف ترامب: «إذا فعلت إيران ذلك، فسوف نضربها بقوة لم يسبق لها مثيل».

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن علي خامنئي وعددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين قُتلوا في الضربة الافتتاحية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا: «سنواصل العمل بكل قوة للدفاع عن دولة إسرائيل».

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: «سنواصل نهج المرشد الأعلى وإمامنا الشهيد، فقد تهيّأنا لكل السيناريوهات ووضعنا الخطط اللازمة لمرحلة ما بعد خامنئي».

وأضاف قاليباف: «نفّذنا عملية الوعد الصادق 4 بعد ساعات قليلة فقط من استشهاد المرشد».

وأردف رئيس البرلمان الإيراني قائلًا: «ترامب و**بنيامين نتنياهو** تجاوزا الخطوط الحمراء، وسيدفعان ثمنًا باهظًا، وسنحاسب أمريكا وإسرائيل على اغتيال المرشد».