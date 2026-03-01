"اقتصادية النواب" تناقش غدا عدم إدراج المواليد الجدد على بطاقات التموين

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غد الأثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول عدد من القضايا المرتبطة بمنظومة الدعم التمويني، في إطار متابعة المجلس لضمان حقوق المواطنين.

وتضمن طلب الإحاطة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية رغم استحقاقهم للدعم، بما يؤثر سلبًا على الأسر ويحد من استفادة الأطفال من مخصصات السلع التموينية، فضلًا عن استمرار حذف أو وقف بعض البطاقات التموينية عن مواطنين رغم إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما ترتب عليه حرمان عدد من الأسر من الدعم.

كما تناقش شكاوى متكررة من ضعف جودة رغيف الخبز المدعم وبعض السلع التموينية المتاحة بمنافذ الصرف، الأمر الذي يثير استياء شريحة واسعة من المستفيدين، ويستدعي مراجعة منظومة الرقابة والتوريد لضمان جودة السلع المقدمة، فضلا عن تقديم الحكومة بيانًا تفصيليًا بعدد المواليد الجدد غير المدرجين على البطاقات التموينية، وعدد البطاقات التي تم وقفها أو حذفها خلال الفترة الأخيرة مع بيان أسباب كل حالة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لتصحيح أوضاع هذه البطاقات وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم بصورة كاملة ومنتظمة.