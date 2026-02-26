قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وجه بتشديد الرقابة وعدم زيادة الأسعار.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بحرص الحكومة الدائم على الوقوف على توافر الأرصدة الكافية من مختلف السلع الاستراتيجية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة في هذا الشأن، انطلاقاً من حرص الدولة على السعي لتلبية مختلف احتياجات المواطنين والأنشطة والقطاعات المختلفة.   

   وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، بشكل مفصل، والذي عكس وجود أرصدة آمنة منها، وكذا الخطط الجارية لتوفير هذه السلع المهمة مستقبلاً وضخها بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الاطلاع على موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، والتي عكست مستويات آمنة، والتعرف على الخطط المستقبلية لتوفيرها، ضمن مساعي الدولة لاستقرار الأسواق واستدامة ضخ هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا احتياجات المواطنين.

     وفي هذا الإطار، تم التأكيد على دور البنك المركزي في توافر الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من مختلف السلع والمواد البترولية، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وضمان توافرها بمختلف الأسواق والمنافذ. 

           وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحرص على بذل المزيد من الجهود من أجهزة الدولة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة؛ بهدف المتابعة الميدانية الدائمة للأسواق، للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة والمعايير المطلوبة واستقرار الأسعار وعدم زيادتها بشكل غير مبرر، والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.    

           وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدا أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

          فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية وضع تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي كأولوية قصوى، عبر زيادة الإنتاج المحلي واستخدام حوافز جديدة للشركاء، مع تعزيز البنية التحتية لتلقي الغاز المسال لضمان استقرار الإمدادات، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة، وفي ضوء ذلك عرض الوزير موقف سفن التغييز والشحنات القادمة من الغاز، وكذا موقف مختلف المواد البترولية، لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

السلع الغذائية السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية:

الخارجية الإيرانية: أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن رفع العقوبات

الأوروبي لإعادة الإعمار"

الأوروبي لإعادة الإعمار: أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد