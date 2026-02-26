قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
عزاء الفنان الراحل ياسر صادق بمسجد عمر مكرم.. السبت

سعيد فراج

كشفت نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل عزاء الفنان الراحل ياسر صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس 26 فبراير. 

ويقام عزاء الفنان ياسر صادق، بعد غد السبت ٢٨ فبراير، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وفاة ياسر صادق

ورحل عن عالمنا الفنان ياسر صادق بعد رحلة فنية ثرية بالأعمال الهامة في المسرح والتليفزيون والسينما. ويُعد الراحل أحد أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، حيث جمع بين التمثيل والإخراج المسرحي، وقدم ما يزيد عن 80 عملاً فنيًا متنوعًا.

تخرج ياسر صادق في كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصل على عدة جوائز في المسرح الجامعي، منها مخرج أول جامعة القاهرة وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام 1985 عن دوره في مسرحية «لكع بن لكع». وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج)، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

وشغل الراحل عددًا من المناصب الثقافية البارزة، من بينها مدير عام المسرح الحديث، كما تولى منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حيث ساهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية.

وكان آخر أعماله مسلسل «عهد أنيس» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته الفنان إسلام جمال.

يُذكر أن ياسر صادق عانى خلال الفترة الماضية من وعكات صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء. 

كما تم تكريمه مؤخرًا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الغنية وإسهاماته الواضحة في المسرح التربوي وفنون الطفل، والتي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

