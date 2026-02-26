عزاء الفنان الراحل ياسر صادق بمسجد عمر مكرم.. السبت

كشفت نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل عزاء الفنان الراحل ياسر صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس 26 فبراير.

ويقام عزاء الفنان ياسر صادق، بعد غد السبت ٢٨ فبراير، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وفاة ياسر صادق

ورحل عن عالمنا الفنان ياسر صادق بعد رحلة فنية ثرية بالأعمال الهامة في المسرح والتليفزيون والسينما. ويُعد الراحل أحد أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، حيث جمع بين التمثيل والإخراج المسرحي، وقدم ما يزيد عن 80 عملاً فنيًا متنوعًا.

ياسر صادق

تخرج ياسر صادق في كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصل على عدة جوائز في المسرح الجامعي، منها مخرج أول جامعة القاهرة وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام 1985 عن دوره في مسرحية «لكع بن لكع». وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج)، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

وشغل الراحل عددًا من المناصب الثقافية البارزة، من بينها مدير عام المسرح الحديث، كما تولى منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حيث ساهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية.

وكان آخر أعماله مسلسل «عهد أنيس» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته الفنان إسلام جمال.

يُذكر أن ياسر صادق عانى خلال الفترة الماضية من وعكات صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء.

كما تم تكريمه مؤخرًا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الغنية وإسهاماته الواضحة في المسرح التربوي وفنون الطفل، والتي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور.